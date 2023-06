OM : La grosse mise au point de Payet sur son mercato

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, l’avenir de Dimitri Payet est l’un des sujets de ce mercato estival. Après une saison très compliquée sous les ordres d’Igor Tudor, le Réunionnais est annoncé sur le départ par certains. Payet quittera-t-il alors l’OM, lui qui a pourtant encore un an de contrat ? Ce samedi, le principal intéressé s’est longuement confié sur le sujet.

Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de l’avenir de Dimitri Payet. Le numéro 10 de l’OM sort d’une saison calvaire avec Igor Tudor et malgré l’arrivée d’un nouvel entraîneur, un départ est évoqué. Mais encore faut-il que le Réunionnais veuille s’en aller ? Ce n’est visiblement pas le cas et pour France Football , Payet a lâché une grosse mise au point à propos de son avenir à l’OM.

OM : Payet balance une énorme annonce sur son avenir https://t.co/7itj9lUK3V pic.twitter.com/Dw9hDPP4Mt — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

« Je ne serai pas prêté »

« Cette saison m’a-t-elle donné envie d’arrêter ? Non. J’ai toujours dit que j’arrêterai quand le corps ne suivra plus. Ce n’est pas le cas ? Ben non, je viens de prendre une année sabbatique, je suis en pleine forme. Encore à l’OM la saison prochaine ? Je ne serai pas prêté, je serai là pour ceux qui ont pu en douter. Et encore longtemps j’espère », a d’abord expliqué Dimitri Payet.

« Je veux partir par la grande porte »