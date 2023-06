OM : Payet balance une énorme annonce sur son avenir

Thibault Morlain

Alors que le mercato estival vient officiellement d’ouvrir ses portes, à l’OM, il va falloir à de nombreux mouvements. Dans le sens des départs, certains regards se tournent notamment vers Dimitri Payet. Si le Réunionnais a encore un an de contrat, son avenir est incertain et il a été question d’un possible départ. Toutefois, ce n’est clairement pas à l’ordre du jour pour Payet.

Grand perdant de l’arrivée d’Igor Tudor à l’OM, Dimitri Payet a passé toute la saison en tant que remplaçant. Ça a donc été très difficile pour le Réunionnais, qui n’a toutefois jamais baissé les bras malgré l’adversité. Désormais, se pose la question de son avenir. Alors qu’un nouvel entraîneur est attendu à Marseille, certains évoquent la possibilité d’un départ de Payet. Mais ce samedi, pour France Football , le numéro 10 de l’OM a été très clair.

« Je suis en pleine forme »

« Cette saison m’a-t-elle donné envie d’arrêter ? Non. J’ai toujours dit que j’arrêterai quand le corps ne suivra plus. Ce n’est pas le cas ? Ben non, je viens de prendre une année sabbatique, je suis en pleine forme », a tout d’abord assuré Dimitri Payet.

« Je serai là »