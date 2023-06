OM : Payet refuse une offre de transfert complètement folle

Thibault Morlain

Au terme de cette saison très compliquée pour lui à l'OM, Dimitri Payet voit son avenir faire l'objet de nombreuses rumeurs. S'il a encore un an de contrat, le Réunionnais serait poussé vers la sortie. Oui mais voilà, Payet ne serait pas vraiment décidé à faire ses valises, au point même de refuser certaines offres XXL.

Cet été, des départs sont attendus à l'OM. Et des grands noms sont annoncés loin de la Canebière. C'est notamment le cas de Dimitri Payet, qui sort d'une saison compliquée avec Igor Tudor. Remplaçant, le numéro 10 de l'OM serait invité à aller voir ailleurs. Mais alors que Payet a encore un an de contrat, il ne l'entendrait pas de cette oreille.

Pas de départ au programme pour Payet

Selon les informations de La Provence , pas question pour Dimitri Payet de quitter l'OM et la Canebière. En effet, le Réunionnais voudrait s'installer sur le long terme à Marseille. Disposant encore d'un an de contrat avec l'OM, Payet ne se voit ainsi pas partir et refuserait même des offres.

Le numéro 10 de l'OM est courtisé

Car Dimitri Payet est un joueur courtisé. Le quotidien régional explique qu'encore récemment, le joueur de l'OM aurait recalé une offre venue de Japon. Et cela ne serait même pas une question d'argent. En effet, Payet aurait même dit non à une proposition comprenant six zéros.