Benzema se lâche et dit tout sur son transfert du Real Madrid

Ça a été officialisé il y a quelques jours maintenant, Karim Benzema ne sera plus au Real Madrid la saison prochaine. Bien que le Français avait la possibilité de prolonger encore un an et poursuivre l'histoire d'amour avec les Merengue, il a en décidé autrement. Parti en Arabie Saoudite, Benzema a décidé de relever un nouveau défi et ce mardi, KB9 s'est présenté devant les médias pour se confier sur son départ du Real Madrid.

Présent au Real Madrid depuis 2009, Karim Benzema aura marqué l'histoire du club madrilène. Ce n'est pas rien. Mais voilà que cette relation va s'arrêter là. Dernièrement, l'avenir de KB9 faisait énormément et il était question d'un départ en Arabie Saoudite. C'est confirmé désormais puisque dimanche dernier, le Real Madrid a officialisé le choix de Benzema de s'en aller. Si on pensait que le Ballon d'Or 2022 allait prolonger chez les Merengue, le voilà donc qu'il va relever un nouveau défi.

« Il est temps pour moi de partir et de connaître une autre histoire »

Mais avant de quitter définitivement le Real Madrid, Karim Benzema a fait ses adieux ce mardi lors d'une cérémonie. L'occasion pour le Français de dire ce qu'il avait sur le coeur et d'expliquer notamment son départ : « Il est difficile de parler avec autant d'émotions, mais je voulais remercier le Real Madrid et mes coéquipiers. Ce fut un beau chemin dans ma vie. J'ai eu la chance de réaliser mon rêve d'enfant. Je n'oublierai jamais le Real Madrid. C'est impossible, c'est le meilleur club de l'histoire. Mais je pense qu'aujourd'hui il est temps pour moi de partir et de connaître une autre histoire ».

« Je serai toujours un fan de Madrid »