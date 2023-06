Benzema lâche une bombe, le Real Madrid est sous le choc

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Karim Benzema a annoncé son départ du Real Madrid. Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire réagir Florentino Pérez. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, le président merengue a fait part de son immense tristesse de voir son capitaine et numéro 9 claquer la porte du Santiago Bernabeu cet été.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2009, Karim Benzema va mettre fin à 14 années de bons et loyaux services au Santiago Bernabeu. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine et numéro 9 merengue a annoncé qu'il allait changer de club librement et gratuitement cet été, alors qu'il était parti pour prolonger son séjour à la Maison-Blanche d'une année. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Florentino Pérez s'est lâché sur le départ de Karim Benzema.

«Karim, tu es devenu l'un des meilleurs de tous les temps»

« Aujourd'hui est un jour très difficile pour moi. Des souvenirs et des émotions vécus au cours des 14 dernières années me viennent à l'esprit. Depuis l'annonce des adieux de Karim, j'ai constaté une grande tristesse chez les Madrilènes et les fans de football, qui ont été touchés par la magie d'un footballeur comme Karim. Cher Karim, tu es devenu l'un des meilleurs de tous les temps. Nous t'avons vu faire des choses incroyables avec notre maillot dans le monde entier. Et cela ne sera jamais oublié par aucun Madridista. Nous sommes tous très fiers de toi. Tu es arrivé très jeune et tu es devenu un symbole et l'une de nos grandes légendes » , a confié Florentino Pérez, le président du Real Madrid, avant d'en rajouter une couche.

«Tu es devenu l'une de nos grandes légendes»