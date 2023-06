Transferts : Benzema affole le mercato, c'est signé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Karim Benzema a annoncé son départ ce dimanche. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, le capitaine et numéro 9 merengue se serait engagé en faveur d'Al Ittihad en Arabie Saoudite, et ce, pour une durée de trois saisons.

Entre le Real Madrid et Karim Benzema, c'est terminé. Arrivé en provenance de l'OL à l'été 2009, le buteur français de 35 ans a fait le plus grand bonheur de la Maison-Blanche pendant 14 saisons. Et alors que son contrat se termine le 30 juin, Karim Benzema a décidé de claquer la porte librement et gratuitement cet été.

Karim Benzema signe à Al Ittihad

Ce dimanche, Karim Benzema a officialisé son départ du Real Madrid, alors que son bail arrivait à terme le 30 juin. Pour terminer sa carrière, le Ballon d'Or a décidé de retrouver Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite.

Un contrat de trois saisons pour Benzema