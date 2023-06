Benzema claque la porte, Mbappé va l’avoir mauvaise

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est parti pour rester au minimum une saison supplémentaire au PSG. Néanmoins, Harry Kane ne devrait pas l’y rejoindre au grand dam du joueur et de la direction. La faute au Real Madrid qui contrecarrerait les plans à court et moyen terme de Mbappé.

Karim Benzema a quitté le Real Madrid en toute fin de semaine dernière, mettant un terme à une collaboration de 14 saisons. A Madrid, Benzema est devenu champion d’Europe et du monde avec son club du Real Madrid et a même mis les mains sur le trophée qu’il convoitait tant : le Ballon d’or.

Harry Kane, priorité du PSG… et du Real Madrid ?

Et maintenant ? Malgré une éventuelle prolongation de contrat discutée, Karim Benzema a pris la décision de partir du côté de l’Arabie saoudite. Le comité de direction du Real Madrid ferait d’Harry Kane sa grande priorité afin d’oublier Karim Benzema. D’ailleurs, il est spécifié par le média espagnol que le Real Madrid prévoirait de renforcer son secteur offensif après les départs successifs de Marco Asensio, d’Eden Hazard et de Mariano Diaz en plus de celui de Karim Benzema.

Kane au Real Madrid ? Mbappé risque d’enrager

Avec le potentiel recrutement d’Harry Kane, le Real Madrid serait susceptible de contrecarrer les plans du PSG qui prévoirait de recruter l’attaquant de Tottenham afin de combler Kylian Mbappé. Et à moyen terme, alors que le Real Madrid trotterait dans sa tête, Mbappé pourrait être bloqué par Harry Kane...