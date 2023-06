Le vestiaire du PSG se lâche sur le départ de Messi

Thibault Morlain

Ça a été officialisé avant le dernier match de la saison, Lionel Messi ne continuera pas avec le PSG. Arrivé au terme de son contrat, l’Argentin ne prolongera pas et après deux ans passés à Paris, le septuple Ballon d’Or va s’envoler pour un nouveau challenge. Si ce départ de Messi ravit les fans parisiens, dans le vestiaire du PSG, certains regrettent déjà le champion du monde 2022.

Il y a quelques mois encore, on s’attendait à voir Lionel Messi rester encore un peu de temps au PSG. En effet, il était annoncé qu’un accord verbal avait été trouvé pour une prolongation. La tendance a finalement évolué au fil des mois et c’est libre que l’Argentin va quitter le club de la capitale. L’officialisation est tombée, Messi ne continuera pas l’aventure avec le PSG et serait aujourd’hui entre un retour au FC Barcelone et un départ vers l’Arabie Saoudite ou bien l’Inter Miami.

Neymar attristé par le départ de Messi »

C’est donc terminé entre le PSG et Lionel Messi et face à ce départ, certains joueurs parisiens ont souhaité rendre un très bel hommage à l’Argentin. Ça a notamment été le cas de Neymar, très proche de La Pulga depuis leur aventure au FC Barcelone. Ainsi, sur son compte Instagram, le numéro 10 du PSG a posté le message suivant : « Mon frère... Cela ne s'est pas passé comme nous l'aurions souhaité, mais nous avons fait de notre mieux. Ce fut un plaisir de partager deux années de plus avec toi. Bonne chance pour ta nouvelle étape et sois heureux. Je t'aime ». Ce à quoi Messi a d’ailleurs répondu : « Merci Ney ! Au-delà de tout cela, nous avons pris plaisir à rejouer ensemble et à partager le quotidien. Je te souhaite le meilleur. En plus d’être un crack, tu es une belle personne et c’est ce qui compte finalement. Je t’aime beaucoup Neymar Jr ».

« Ça a été génial de partager deux ans avec toi »