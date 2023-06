PSG : Messi s’en va, les hommages pleuvent

Thomas Bourseau

Lionel Messi a quitté le PSG, par la petite porte, après seulement deux saisons passées à Paris. Le club et son ami Neymar ont tenu à lui rendre hommage ces dernières heures avant que l’Argentin se lance un nouveau challenge.

Lionel Messi n’aura finalement effectué que deux saisons au PSG. Alors qu’il était question d’un accord de principe à la fin de l’année 2022 pour prolonger son bail d’au moins une saison supplémentaire, la donne a bien changé et l’Argentin a finalement plié bagage.

Al-Khelaïfi remercie le clan Messi

Néanmoins, bien que le bilan de Lionel Messi au PSG ne fait pas l’unanimité, le PSG a tenu à le remercier de son passage dans la capitale. À commencer par le président Nasser Al-Khelaïfi via le communiqué publié par le Paris Saint-Germain samedi. « Je tiens à remercier Leo Messi pour ses deux saisons à Paris. Voir un septuple vainqueur du Ballon d'Or en Rouge & Bleu et au Parc des Princes, remporter deux championnats de France consécutifs et inspirer nos jeunes joueurs a été un plaisir. Sa contribution au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1 ne peut être sous-estimée et nous souhaitons à Leo et à sa famille tout le meilleur pour l’avenir ».

«On est arrivé à cette décision de se séparer de ces deux grands joueurs de foot»

Au micro de Canal+ , Luis Campos a lui aussi adressé un mot aux partants que sont Sergio Ramos et Lionel Messi. « On a discuté pendant longtemps à propos de son avenir et on est arrivé à cette décision de se séparer de ces deux grands joueurs de foot. La vie continue ».

Neymar rend à son tour hommage à Messi