Guendouzi - OM : Surprise, tout est relancé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Régulièrement annoncé sur le départ ces derniers mois, Mattéo Guendouzi a peut-être disputé son dernier match à l'OM samedi soir à l'occasion de la défaite à Ajaccio (0-1). Néanmoins, après le match, le milieu de terrain marseillais a relancé son avenir en assurant être heureux à Marseille. Le départ d'Igor Tudor pourrait effectivement changé la donne.

Titulaire et capitaine pour le dernier match de la saison de l'OM, qui s'est incliné à Ajaccio (0-1), Mattéo Guendouzi n'a pas manqué d'afficher sa colère. Il faut dire que cela pourrait bien être sa dernière rencontre à Marseille. Et l'international français ne cache pas sa frustration.

«Lamentable», l’OM enrage contre son entraîneur https://t.co/2tYSmIw0Ou pic.twitter.com/XePGtpW6Hd — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

«On a montré une mauvaise image de l'OM»

« Ma discussion avec les fans ? Rien de spécial, à part qu'il faut assumer : on ne mérite pas de porter le maillot de l'OM. On n'a pas fait un bon match, récemment les résultats sont catastrophiques. Sur un match comme ça, il fallait montrer un minimum de fierté, on n'a pas réussi à le faire. On est l'Olympique de Marseille, on n'a pas le droit d'enchaîner des défaites contre des équipes qui sont normalement moins fortes. Donc, on ne met pas tout sur le terrain, il manque de l'intensité, des joueurs font des erreurs, on est une équipe et il faut assumer, notre fin de saison est très mauvaise. On est tous dans le même panier, il faut savoir assumer, on a montré une mauvaise image de l'OM », lâche le milieu de terrain de l'OM au micro de Prime Video .

«Je suis très heureux d'être à l'OM»