Le PSG vend la mèche en direct pour son mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival s’annonce d’ores et déjà agité pour le PSG, autant dans le sens des arrivées que de celui des départs. Luis Campos a fait le point à ce sujet samedi soir, et le conseiller sportif du club de la capitale confirme que certains joueurs du PSG seront invités à se trouver un nouveau point de chute.

Ça bouge déjà au PSG pour le mercato estival ! Les recrutements de Milan Skriniar et Marco Asensio, respectivement en fin de contrat avec l’Inter Milan et le Real Madrid, sont déjà actées, tout comme les départs de Sergio Ramos et Lionel Messi. Mais d’autres joueurs du PSG devraient également être poussés vers la sortie.

Il claque la porte, le PSG pourrait le regretter https://t.co/VEcDGFdFbS pic.twitter.com/muPiwWx8lE — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

Le PSG veut dégraisser

En effet, certains profils comme Neymar, Fabian Ruiz, Hugo Ekitike ainsi que Renato Sanches sont annoncés avec insistance sur le départ, et le PSG devra également gérer le nombreux indésirables de retour de prêt (Icardi, Kurzawa, Paredes, Wijnaldum…), des joueurs qui se retrouveront également poussés vers la sortie.

Campos confirme des départs à venir