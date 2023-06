Guendouzi - OM : Un dernier clash avant son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ, Mattéo Guendouzi a probablement disputé samedi soir à Ajaccio son dernier match sous le maillot de l’OM. Très mécontent de la performance proposée par son équipe, le milieu de terrain français n’a pas hésité à pousser un gros coup de gueule en guise de sortie.

Ce n’est plus un secret pour personne, Mattéo Guendouzi quittera l’OM durant le mercato estival, lui qui était déjà passé tout proche d’un départ en janvier. Le milieu de terrain de 24 ans a donc vraisemblablement disputé samedi soir son dernier match sous la tunique de l’OM à Ajaccio (défaite 1-0), et il était très mécontent de la prestation fournie par son équipe.

Le coup de gueule de Guendouzi

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Mattéo Guendouzi n’a pas hésité à pousser un gros coup de gueule sur le match de l’OM, et plus globalement la mauvaise dynamique des dernières semaines : « On a vraiment raté notre fin de saison. On ne peut pas se permettre de perdre quatre matchs sur cinq, surtout quand on est l'OM, c'est inadmissible. Cela nous est beaucoup arrivé contre des équipes qui sont censées être moins fortes que nous, on domine, on n'arrive pas à marquer ce premier but qui va faire la différence... et derrière, tu prends un but sur coup de pied arrêté ou une frappe de l'extérieur de la surface. Cela nous arrive souvent depuis un bon petit moment maintenant », lâche Guendouzi.

« On peut avoir honte »