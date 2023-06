Sauvé, le FC Nantes prépare du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grâce à sa victoire contre Angers (1-0), pendant l'AJ Auxerre s'inclinait face au RC Lens (1-3), le FC Nantes a assuré son maintien in extremis. Le président des Canaris, Waldemar Kita, est donc soulagé et se tourne déjà vers la saison prochaine en évoquant l'avenir de Pierre Aristouy, et surtout la volonté de frapper fort.

Après une saison à rebondissement, le FC Nantes, qui a connu un choc européen contre la Juventus, et une finale de Coupe de France, a surtout du se battre pour son maintien en Ligue 1 jusqu'à la dernière journée. Un maintien finalement acquis grâce à une victoire contre Angers (1-0) assortie d'une défaite de l'AJ Auxerre face au RC Lens (1-3). Assurés d'être en Ligue 1 la saison prochaine, les Canaris peuvent ainsi se tourner vers l'avenir de façon plus sereine.

Aristouy laisse planer le doute pour son avenir

Et cela va commencer par la situation de Pierre Aristouy. Nommé pour remplacer Antoine Kombouaré à quatre journées de la fin de la saison, l'ancien attaquant du FC Nantes a réussi à inversera la tendance et a rempli sa mission en sauvant le club. Mais alors qu'il devait simplement assurer l'intérim, et qu'il ne possède pas les diplômes nécessaires pour entraîner en Ligue 1, Pierre Aristouy a laissé planer le doute sur son futur. « On verra, je ne sais pas. Mais je n'ai de toute façon pas les diplômes requis », confiait-il samedi soir en conférence de presse.

Kita veut frapper fort