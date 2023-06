PSG : Mbappé a tranché pour son avenir, une légende de l’OM est impliquée

Hugo Chirossel

Alors que le PSG s’est incliné face à Clermont samedi soir (2-3), lors de la 38e et dernière journée de la saison, Kylian Mbappé quant à lui a tout de même été sacré meilleur buteur du championnat, pour la cinquième fois consécutive. L’attaquant parisien a donc égalé le record de Jean-Pierre Papin, établi entre 1988 et 1992, et il compte bien détrôner la légende de l’OM.

Déjà sacré champion de France pour la 11e fois de son histoire, le PSG s’est incliné samedi soir à domicile, lors de la réception de Clermont (2-3). Une défaite sans importance mais qui a tout de même un peu gâché la fête. Kylian Mbappé quant à lui avait des raisons d’avoir le sourire après cet énième revers du club de la capitale.

PSG : Son départ annoncé, Galtier interpelle le Qatar en direct https://t.co/bSGaPyX2yD pic.twitter.com/uUN9DuD1sR — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

Mbappé égale Papin

En effet, alors qu’il a trouvé le chemin des filets sur penalty contre Clermont, Kylian Mbappé a sécurisé son titre de meilleur buteur du championnat. « Je suis très heureux. Nous avons remporté le Championnat. Je suis toujours le meilleur buteur et le meilleur joueur. C'est donc formidable », a-t-il réagi, dans des propos relayés par L’Équipe . L’attaquant du PSG termine la saison avec 29 réalisations à son actif, deux de plus qu’Alexandre Lacazette (27), qui n’a pas marqué samedi soir lors de la défaite de l’OL contre l’OGC Nice (3-1).

«Il me reste l'année prochaine pour battre Jean-Pierre Papin»