PSG : La sortie étrange de Kylian Mbappé

Arnaud De Kanel

Le PSG a très mal terminé sa saison et s'est incliné 3 buts à 2 face à Clermont au Parc des Princes malgré une nouvelle réalisation de Kylian Mbappé. Après la rencontre, l'attaquant français a eu des mots pour le moins étranges concernant le club de la capitale. De quoi s'inquiéter pour son avenir au PSG ?

Le PSG va commencer à retenir son souffle. Très évasif sur sa situation, Kylian Mbappé a lâché un message troublant après la rencontre face à Clermont qui risque de relancer complètement le feuilleton. L'attaquant a montré un léger signe de désintéressement et de détachement vis-à-vis du PSG.

Mbappé n'attend «rien» du PSG

Kylian Mbappé et ses coéquipiers n'avaient pas trop le coeur à la fête samedi soir, eux qui se préoccupent de l'état de santé de Sergio Rico. Mais l'attaquant du PSG a gardé son franc parler et on peut dire qu'il a mis le feu. « J’attends quoi du PSG ? Rien, rien, rien. Moi, je suis là pour jouer. Comme je l’ai dit, j’ai encore un contrat, je viens pour jouer. Le club fait ce qu’il peut et moi je me contenterai juste de ce que le club fait. Le reste cela ne me regarde pas », a-t-il déclaré au micro de Canal+ Foot . Un moyen de mettre la pression au PSG ?

Mbappé ne veut pas prolonger