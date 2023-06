PSG : Coup de tonnerre annoncé, Galtier vide son sac

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les rumeurs sont nombreuses autour de son avenir, Christophe Galtier n’a pas encore fait ses valises contrairement à ce qu’annoncent plusieurs médias. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG va s’entretenir avec son entraîneur pour s’assurer de sa motivation en vue d’une deuxième saison sur le banc, ce qu’a confirmé le principal intéressé.

Au lendemain d’une célébration bien particulière pour le 11e titre du PSG, les questions sont déjà nombreuses en vue du prochain exercice. Seules certitudes pour l’heure, les départs actés de Sergio Ramos et Lionel Messi, arrivant à la fin de leur engagement. De son côté, Christophe Galtier est lui aussi annoncé vers la sortie, mais malgré les rumeurs, rien n’est acté pour son cas.



Réunion à venir

En effet, le10sport.com annonce depuis plusieurs semaines que la tendance n’est pas à un départ pour Christophe Galtier. Une réunion aura lieu cette semaine avec le principal intéressé, un moyen pour la direction du PSG de s’assurer que sa motivation reste intacte en vue d’une deuxième saison sur le banc parisien. Une décision sera ensuite prise, alors qu’aucun entraîneur n’a été contacté contrairement à ce que circule depuis plusieurs jours. Une information confirmée par Christophe Galtier lui-même.

« Je vais avoir un rendez-vous « normal » avec ma direction »