Le PSG recale une star, il hallucine

Ce vendredi, le PSG a officialisé le départ de Sergio Ramos, dont le contrat expirait en juin prochain. Ce samedi soir, le défenseur espagnol a disputé son dernier match sous le maillot parisien. Pour Eric Rabesandratana, ce départ est assez inattendu, étant donné que l'ancien capitaine du Real Madrid avait réalisé une saison satisfaisante.

Surprise au PSG ! Ce vendredi soir, le club parisien a officialisé le départ de Sergio Ramos, alors que ce dernier était prêt à diviser son salaire par deux pour rester dans la capitale. « Porter le maillot Rouge et Bleu ces deux dernières années aura été une expérience merveilleuse. J'ai vécu une aventure inoubliable à Paris et je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et votre amour. Allez Paris ! » a lâché le joueur espagnol, qui a disputé face à Clermont son dernier match sous le maillot du PSG.

Rabesandratana surpris par le départ de Ramos

Au micro de France-Bleu , Eric Rabesandratana n'a pas caché sa surprise. « Je suis assez surpris du départ de Sergio Ramos mais je l’accepte. Le Paris Saint-Germain n’était peut-être pas prêt à tout pour garder Sergio Ramos. Je le déplore quand même parce qu’il y avait un soucis de garder quelqu’un avec du caractère dans le vestiaire. On n’en a pas beaucoup dans le vestiaire et lui, il portait très bien le rôle. Donc, de le voir partir ça me dérange un peu de ce côté-là » a confié l'ancien joueur du PSG, qui a hâte de découvrir l'identité de son remplaçant.

« Aujourd’hui je suis un peu déçu de ce que j’entends »