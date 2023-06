Le PSG prend cher avec son nouveau transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête de renforts offensifs, le PSG semble avoir d’ores et déjà bouclé le recrutement de Marco Asensio, qui va débarquer en provenance du Real Madrid où il arrive e fin de contrat. Un profil qui présente donc l’avantage d’être libre, et pourtant, Asensio est loin de faire l’unanimité chez les observateurs.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Marco Asensio (27 ans) est l’un dossiers les plus brûlants du moment pour le mercato estival du PSG. Le milieu offensif espagnol, qui présente l’avantage d’être libre étant donné qu’il arrive au terme de son contrat avec le Real Madrid, se rapproche plus que jamais du Parc des Princes et viendra donc vraisemblablement garnir le secteur offensif du PSG.

Mourinho - PSG : Le contact est établi ! https://t.co/96BZqCOdzG pic.twitter.com/sVzFfglnpU — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Asensio est libre

D’ailleurs, le Real Madrid a officialisé samedi, via un communiqué, le départ de Marco Asensio qui est désormais libre de tout contrat : « Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à Marco Asensio, un joueur qui a défendu notre blason et notre maillot pendant sept saisons », a indiqué le club merengue. Le PSG aurait déjà un accord contractuel avec l’international espagnol, ce qui n’est pas forcément du goût de l’ensemble des observateurs.

Cissé tacle le PSG pour Asensio