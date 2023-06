C’est confirmé, le PSG veut régaler Mbappé

Arnaud De Kanel

Marco Asensio devrait bel et bien être la première recrue du PSG cet été comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité. Une chose est sure, ce ne sera pas la dernière et Kylian Mbappé peut se frotter les mains car les dirigeants parisiens comptent recruter en fonction de leur vedette.

L'été sera encore mouvementé au PSG. Du sang neuf va arriver très prochainement avec le recrutement de Marco Asensio, tandis que d'autres joueurs sont sur le départ. Dans le sens des arrivées, le PSG a identifié plusieurs profils qui vont encore un peu plus renforcer la position de Kylian Mbappé dans le vestiaire.

PSG : Cette star dit non pour ce transfert, Mbappé peut exulter https://t.co/CCG4y7jk6i pic.twitter.com/i1BLtm0Pog — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

Messi et Neymar sur le départ

Le mercato du PSG sera orienté pour faire plaisir à Kylian Mbappé, la figure de proue du nouveau projet sportif. Et l'attaquant sera la grande star de l'effectif la saison prochaine car Lionel Messi ainsi que Neymar cherchent à quitter le club. Pour l'Argentin, Christophe Galtier a confirmé la tendance en conférence de presse jeudi. « J’ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l’histoire du football, demain c’est son dernier match au Parc des Princes. J’espère qu’il sera accueilli de la meilleure manière possible », a déclaré le coach parisien. Enfin, Neymar continue d'agacer et le PSG est prêt à tout pour s'en débarrasser. Nouveau patron du vestiaire, Mbappé aura besoin d'être entouré.

Un recrutement français pour Mbappé ?