Neymar - PSG : Une offre colossale va partir

Pierrick Levallet

Plus le temps passe, moins l'avenir de Neymar semble s'écrire au PSG. Malgré son contrat jusqu'en juin 2027, le Brésilien ne serait plus désiré au sein de la direction parisienne. Luis Campos chercherait à s'en débarrasser cet été, et Manchester United serait prêt à l'accueillir. Les Red Devils ne devraient d'ailleurs pas lésiner sur les moyens pour le recruter.

La fin de l’aventure de Neymar au PSG approche. Si son contrat court jusqu’en juin 2027 comme Le10Sport.com vous l’a révélé, le Brésilien pourrait bien être poussé vers la sortie cet été. La star de 31 ans n’est plus désirée dans la capitale, certains supporters s’étant notamment réunis devant chez lui pour réclamer son départ.

PSG : Elle annonce une grosse discussion pour le transfert de Neymar https://t.co/RfYTLfkyIu pic.twitter.com/wWL81X9btw — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Manchester United ne va pas lésiner sur les moyens pour Neymar

D’après les informations de SPORT , Neymar ne serait plus satisfait de sa situation au PSG. Le Brésilien souhaiterait donc changer d’air afin d’oublier ses blessures et revenir au sommet du football européen. En Angleterre, on serait persuadé que Manchester United fera une grosse offre pour l'international auriverde.

Vers une association Neymar - Rashford la saison prochaine ?