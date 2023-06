Une star quitte le PSG, les coulisses du départ révélées

Thibault Morlain

Ce vendredi soir, le PSG a fait une annonce importante. En effet, le club de la capitale a officialisé le départ de Sergio Ramos. Arrivé au terme de son contrat, l’Espagnol ne prolongera finalement pas son aventure à Paris. La fin d’une histoire de deux ans. Pourtant, des discussions existaient pour que Ramos paraphe un nouveau contrat, mais cela n’a finalement pas abouti.

Tandis qu’on attend toujours une officialisation pour le sort de Lionel Messi, on connait désormais celui de Sergio Ramos avec le PSG. L’histoire s’arrête là pour le joueur espagnol et le club de la capitale. L’annonce a été faite ce vendredi soir. « Porter le maillot Rouge et Bleu ces deux dernières années aura été une expérience merveilleuse. J'ai vécu une aventure inoubliable à Paris et je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et votre amour. Allez Paris ! », a notamment confié Ramos sur le site du PSG. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi a lui expliqué : « Nous tenons à exprimer notre immense gratitude à Sergio Ramos pour les deux années qu'il a passées avec nous ».

Mbappé - PSG : Le rêve astronomique du Real Madrid est dévoilé https://t.co/cWruP4hAIt pic.twitter.com/kRuP077Ger — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Sergio Ramos voulait rester au PSG

Sergio Ramos ne prolongera donc pas avec le PSG. Pourtant, L’Equipe l’assure, le défenseur central avait pour priorité de continuer avec le club de la capitale. Disposant notamment d’une offre XXL d’Arabie Saoudite, Ramos veut poursuivre au plus haut niveau et souhaitait ainsi rester à Paris. Des discussions étaient d’ailleurs engagées entre l’Espagnol et la direction parisienne afin d’évoquer un nouveau contrat.

Aucun terrain d’entente trouvé

Mais pourquoi ces discussions ont-elles échoué entre le PSG et Sergio Ramos ? Comme précisé par le club de la capitale, aucun terrain d’entente n’a pu être trouvé entre les deux parties. Dans le camp parisien, on proposait un an de plus à l’Espagnol, assorti d’une grosse baisse de salaire, environ 50% et un salaire qui dépendait du nombre de matchs disputés. Pas de quoi convaincre visiblement Sergio Ramos.