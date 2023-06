«Il s'en fout du PSG», il balance sur la nouvelle recrue du Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato n'a pas encore ouvert ses portes, mais le PSG serait sur le point de boucler son premier transfert. Après avoir obtenu en janvier dernier l'accord de Milan Skriniar, le club de la capitale serait sur le point de s'entendre avec Marco Asensio. Un transfert, qui laisse dubitatif Jérôme Rothen.

Le mercato estival promet d'être agité, surtout au PSG. Le club parisien n'a pas attendu le coup d'envoi de cette session pour avancer sur certains dossiers. Depuis janvier dernier, Milan Skriniar a donné sa parole à Luis Campos. Il rejoindra le PSG à la fin de cette saison. Egalement en fin de contrat avec le Real Madrid, Marco Asensio devrait être la deuxième recrue de la formation parisienne. L'attaquant espagnol devrait signer un contrat de quatre ans avec le PSG. Présent au micro de RMC Sport, Jérôme Rothen a émis quelques réserves.

Le PSG boucle un transfert, une date est fixée https://t.co/50MyoHmxjE pic.twitter.com/YPUcLFMmsv — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

« Mettre le maillot du PSG, il s’en fout »

« J’apprécie Asensio. Au Real Madrid, il était barré par plus fort que lui. Mais huit millions d’euros par an en salaire pour un joueur de complément. Paris est un club pigeon. C’est un joueur libre, donc c’est normal de faire des efforts pour l’attirer, mais le joueur ne doit pas venir que pour l’aspect financier. Mais s’il vient au PSG, il ne vient pas pour les bonnes raisons. Le mode de recrutement du PSG n’est pas bon, il faudrait un projet différent. Mettre le maillot du PSG, de Manchester United, Manchester City ou de Chelsea, il s’en fout. » a lâché l'ancien joueur du PSG. Selon lui, le salaire proposé à Asensio (10M€ par an) est beaucoup trop important.

« Asensio, ce n’est pas forcément un mauvais recrutement, mais... »