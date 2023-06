Messi : Le PSG rectifie une boulette de Galtier

Thibault Morlain

Ce samedi, face à Clermont, le PSG disputera son dernier match de Ligue 1 de la saison. Le dernier match également de Lionel Messi avec le maillot du club de la capitale ? En fin de contrat, l’Argentin est proche de s’en aller et les propos de Christophe Galtier ce jeudi ont confirmé cela. Mais voilà que le PSG a tenu à rectifier les dires de son entraîneur concernant Messi.

Avant le dernier match de la saison, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. A cette occasion, l’entraîneur du PSG a fait une grande annonce sur Lionel Messi : « J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. Ce sera son dernier match au Parc des Princes. J'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons. Cette année, il a été un élément important, toujours disponible ».

« Galtier s’est mal exprimé »

Christophe Galtier aurait-il commis une boulette en lâchant cette annonce sur Lionel Messi ? Dans la foulée de la conférence de presse de l’entraîneur parisien, le PSG a tenu à rectifier ces propos. « Christophe Galtier s’est mal exprimé en disant que le match contre Clermont serait le dernier de Messi au Parc avec le PSG cette saison », a lâché le club de la capitale pour l’ AFP .

« Si le club avait voulu renouveler son contrat… »