PSG : Coup de tonnerre à l’OM, la surprenante annonce de Galtier

Thomas Bourseau

Un temps convaincu qu’il sera sur le banc de touche du PSG la saison prochaine, Christophe Galtier a semblé beaucoup moins persuadé de cette éventualité ce jeudi. La faute au cas Igor Tudor ?

Christophe Galtier était de passage en conférence de presse ce jeudi midi. L’entraîneur du PSG s’est notamment enflammé d’avoir pu diriger « le meilleur joueur de l’histoire » et a clairement fait savoir que Lionel Messi ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Quelques minutes après les annonces sur de Foot Mercato, de L’Equipe et de RMC Sport sur le départ d’Igor Tudor de l’OM en cette fin de saison, Galtier a fait un lien direct avec sa situation.

« Personne n'imaginait qu'Igor Tudor allait partir»

Alors qu’il avait affirmé à 100 % qu’il serait l’entraîneur du PSG la saison prochaine dernièrement lors de ses points presse, Christophe Galtier a changé de discours après l’annonce de la fin de la collaboration entre l’OM et son entraîneur Igor Tudor.

«Il y aura la question de la saison prochaine et il y en aura concernant mon avenir»