La presse italienne balance sur l’entraîneur de l’OM, c’est la panique

La rencontre face à l'AC Ajaccio samedi soir sera le dernier match d'Igor Tudor sous le maillot de l'OM. Arrivé à Marseille l'été dernier, le technicien croate a décidé de claquer la porte en fin de saison. Son prochain défi est déjà connu puisque le coach pourrait prendre la succession de Massimiliano Allegri à la Juventus selon les informations de la presse italienne.

Ces derniers temps à Marseille, les entraîneurs ne s'éternisent pas. Après Jorge Sampaoli, un nouveau coach a décidé de claquer la porte quelques mois après son arrivée : Igor Tudor. Le technicien croate aurait, déjà, des envies d'ailleurs, malgré une qualification pour les barrages de la prochaine Ligue des champions.

Séisme à l’OM, une annonce va tomber https://t.co/KnHhE1S4FX pic.twitter.com/WGuujX6ytt — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

Tudor a annoncé son départ

Comme l'ont annoncé Foot Mercato et L'EQUIPE en fin de matinée, Igor Tudor a informé la direction de l'OM ainsi que ses joueurs qu'il avait décidé de mettre un terme à son aventure au sein du club phocéen. Il dirigera donc son dernier match contre Ajaccio, samedi soir.

La Juventus l'attend de pied ferme