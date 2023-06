«C’est le rêve de sa carrière» : L’OM peut trembler

Thibault Morlain

Igor Tudor sera-t-il encore l’entraîneur de l’OM la saison prochaine ? Le Croate a un contrat le liant avec le club phocéen jusqu’en 2024, mais de plus en plus de rumeurs évoquent un possible départ. Et ce ne sont pas les derniers propos de Daniel Riolo qui devraient rassurer l’OM. Un départ de Tudor serait une réelle possibilité.

Venu à l’OM l’été dernier pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor aura réalisé une plutôt bonne saison. Malgré quelques accrochages en interne, sur le terrain, les résultats obtenus ont permis au club phocéen de se classer à la 3ème place de Ligue 1. Pour autant, alors que Pablo Longoria travaille sur la saison prochaine, cela pourrait se faire sans Tudor.

« Il y a ce fameux poste à la Juve qui fait envie »

Depuis quelques semaines, un départ d’Igor Tudor agite l’actualité de l’OM. Le Croate est annoncé comme l’une des pistes de la Juventus. Un intérêt de la Vieille Dame qui pourrait bien convaincre Tudor de quitter l’OM. Lors de L’After Foot , Daniel Riolo a expliqué : « Il y a une chose qui est sûre, il y a ce fameux poste à la Juve qui fait envie. Les gens ont du mal à imaginer qu’Allegri puisse rester et Tudor est profondément Juventini, mais vraiment. il a travaillé là-bas comme coach, il a été joueur là-bas, c’est le rêve de sa carrière ».

« Jamais il ne refusera d’y aller »