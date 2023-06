Galtier : Il dévoile tous les plans du PSG en direct

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Christophe Galtier est l’entraîneur du PSG. Mais le sera-t-il encore la saison prochaine ? Pas sûr. Dernièrement, ça s’emballe concernant la succession du technicien parisien et plusieurs noms circulent pour venir s’asseoir sur le banc du Parc des Princes. On attend maintenant quel sera le choix du PSG et à ce sujet, Daniel Riolo a donné quelques éléments de réponse très importants.

Luis Enrique, Xabi Alonso, Thiago Motta, José Mourinho, Abel Ferreira… Les noms n’en finissent plus d’apparaitre pour être le prochain entraîneur du PSG. A la recherche du possible successeur de Christophe Galtier, le club de la capitale est associé à de nombreuses pistes. La question est maintenant de savoir quelle sera l’option choisie. Au micro de L’After Foot sur RMC , Daniel Riolo a dévoilé ce qui pourrait se passer à Paris et tout devrait reposer sur Luis Campos. Explications.

« Campos est un entraîneur frustré »

« Ces derniers temps, pas mal de noms ont été avancés. Sur la liste on va vu Luis Enrique, Xabi Alonso, Thiago Motta, José Mourinho, Abel Ferreira. Mais pour comprendre ce qui peut arriver, il faut ne jamais oublier que tout tournera autour de Campos. (…) Il y a une donnée fondamentale. Campos est un entraîneur frustré, il a toujours voulu être sur le terrain, il veut prendre des décisions, le symbole c’est quand il a pété son câble contre le LOSC. Il a toujours travaillé avec des entraîneurs qu’il domine. C’est lui qui tire les ficelles. Au moment où on se demande qui va entraîner le PSG, la première des conditions c’est de faire plaisir à Mbappé, de le mettre dans le confort. C’est à dire virer les joueurs, ça va être la mission de Campos pour que Mbappé soit à l’aise. La mission de Campos ça va être que Mbappé ne parte pas libre. Pour ça, il faut lui faire plaisir, lui construire une équipe pour qu’il puisse briller », a d’abord expliqué Daniel Riolo.

« Ils ne veulent pas que le directeur mette le nez dans les affaires du terrain »