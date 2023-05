Galtier - PSG : Il vend la mèche en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré le onzième titre de champion de France assuré par le PSG, la saison du club parisien n’est pas totalement satisfaisante. Par conséquent, l’avenir de Christophe Galtier reste très incertain alors qu’il est arrivé l’été dernier. Mais pour Daniel Riolo, l’ancien coach de l’ASSE et du LOSC doit absolument partir. Et le plus rapidement possible.

La saison touche à sa fin et le bilan sera prochainement fait notamment pour le PSG, champion de France pour la onzième fois, mais qui a déçu en Ligue des champions et en Coupe de France. Par conséquent, l'avenir de Christophe Galtier fait grandement parler, mais pour Daniel Riolo, il n'y a aucune question à se poser à ce sujet.

EXCLU @le10sport : Luis Enrique, absolument rien avec le PSG, très chaud avec Naples https://t.co/DJ6X2ntXuh — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 30, 2023

«C'est déjà une anomalie que tu aies été nommé à ce poste»

« Galtier ? Maintenant faut remballer le sac et non tu ne mérites pas de rester une deuxième saison. C'est déjà une anomalie que tu aies été nommé à ce poste. Maintenant, il faut passer à autre chose », s’emporte dans un premier temps l’éditorialiste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de réclamer des changements très rapides en vue de la saison prochaine.

«On n'a pas envie que ça traine»