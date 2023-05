PSG : Surprise, quatre offres de transfert pour Messi ?

Thomas Bourseau

Lionel Messi pourrait est sur le départ du PSG et pourrait retrouver le FC Barcelone. Il attendrait d’ailleurs l’offre concrète du Barça alors qu’il en aurait une autre d’un club européen en plus de celles provenant d’Arabie saoudite et de l’Inter Miami.

Le contrat de Lionel Messi prendra fin le 30 juin prochain au PSG. Et comme c’est annoncé dans la presse, le champion du monde argentin ne prolongera pas son bail pour une troisième saison à Paris. Et maintenant ? Tuttosport affirmait dernièrement que la priorité absolue de Lionel Messi était de retrouver son club de coeur du FC Barcelone. L’alternative principale étant la Major League Soccer.

Messi attend l’offre officielle du Barça

Et d’après la RAC1 , Lionel Messi aurait reçu une offre orale de 25M€ bruts pour une saison avec une supplémentaire en option. Cependant, le clan Messi n’aurait pas encore réceptionné l’offre officielle et attendrait cela avant de trancher. L’Argentin aurait à coeur de prendre une décision finale la semaine prochaine, ne souhaitant pas faire traîner les choses.

Une offre surprise d’un club européen pour Messi ?