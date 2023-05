PSG : L’étrange partie de poker menteur autour de Lionel Messi

Axel Cornic

L’avenir de Lionel Messi anime les débats en cette fin de saison. Le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques semaines et si un départ semble être le scénario le plus probable, personne ne sait vraiment où il jouera la saison prochaine, alors qu’en Espagne on se passionne pour un éventuel retour au FC Barcelone.

On pourrait bientôt en savoir plus sur Lionel Messi. Alors que son contrat se termine le 30 juin prochain, Mundo Deportivo nous révèle que la star argentine devrait se réunir avec ses proches dans les prochains jours, afin de prendre une décision… et ça ne devrait vraisemblablement pas passer par une confirmation avec le PSG.

Messi va bientôt prendre sa décision

D’après les informations du quotidien catalan, Lionel Messi ne devrait pas lever l’option sur l’année supplémentaire présente dans son contrat et donc quitter libre le PSG. Pas sûr toutefois qu’il décide de l’annoncer tout de suite, puisque lui et son entourage pourraient garder encore quelques temps le secret avant une annonce publique.

Le Barça rêve d’un retour...

Mais si un départ semble se préciser, personne ne sait où il poursuivra sa carrière. En Espagne, ils sont nombreux à rêver d’un retour de Messi au FC Barcelone, avec d’ailleurs les gros noms du club qui ont clairement évoqué cette option en public ces dernières semaines. C’est notamment le cas de Xavi, qui a évolué pendant des nombreuses années avec La Pulga et qui pourrait désormais l’entraîner.

Mais n’a pas encore fait la moindre offre