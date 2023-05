Mercato : Leo Messi prépare un sale coup à Cristiano Ronaldo, il va craquer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin de la saison, Lionel Messi pourrait suivre Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, malgré l’intérêt du FC Barcelone à son égard. Une fortune attend le septuple Ballon d’Or dans le Golfe persique, au point même de faire rougir l’international portugais et ses 200M€ annuels.

Libre dans quelques semaines, Lionel Messi a le choix pour son avenir. Une prolongation au PSG n’est désormais plus d’actualité pour le septuple Ballon d’Or, mais celui-ci est vivement courtisé par le FC Barcelone, espérant obtenir le feu vert de la Liga pour son arrivée, mais également l’Arabie saoudite. Al-Hilal n’a évidemment aucun problème pour offrir une fortune à Messi, surpassant largement les émoluments de Cristiano Ronaldo.

Plus d’un milliard d’euros promis à Messi

Selon Foot Mercato , la formation saoudienne proposerait la somme colossale d’1,2 milliard d’euros à Lionel Messi, soit 600M€ par saison. Une commission historique attendrait également les proches de La Pulga , tandis que Jorge Messi, son père, aurait déjà accepté la proposition.

Il pourrait détrôner Cristiano, et de loin

S’il acceptait de rejoindre l’Arabie saoudite, Lionel Messi deviendrait alors le joueur le mieux payé de l’histoire, et de loin. Le numéro 30 du PSG pourrait ainsi percevoir plus du double que les émoluments actuels de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, lui qui percevrait environ 200M€ par an.