Cristiano Ronaldo : Un retour surprise en Europe ? Il déballe tout

Cristiano Ronaldo ne serait pas aux anges en Arabie saoudite, si bien qu’il est déjà question dans la presse d’un départ d’Al-Nassr. Un retour express en Europe ? Son ancien agent Jorge Mendes, qui se dit toujours proche du quintuple Ballon d’or, s’est exprimé.

Le 22 novembre dernier, quelques jours après la diffusion de son interview explosive à Piers Morgan dans laquelle il réglait ses comptes avec Manchester United et l’entraîneur Erik Ten Hag, Cristiano Ronaldo voyait son contrat être rompu à l’amiable. Et un peu plus d’un mois plus tard, Al-Nassr annonçait la signature de Cristiano Ronaldo. Cependant, il a récemment été question d’un ras-le-bol du Portugais et d’une possibilité d’un départ d’Al-Nassr dans les prochaines semaines.

«Il était et il est le meilleur joueur de l'histoire du football mondial !»

Bien qu’il ne soit plus son agent depuis fin 2022, Jorge Mendes reste proche de Cristiano Ronaldo comme il l’a lui-même affirmé lundi lors de la remise du prix international du mérite. L’occasion pour Mendes de faire un point sur sa situation sportive en Arabie saoudite. « Comment je vois cette phase de sa vie ? Cristiano sera toujours dans mon cœur. C'est un joueur spécial et une personne spéciale pour moi. Si, il y a quelques années, j'avais pensé pouvoir avoir un joueur ayant la moitié de la valeur de Cristiano, j'aurais signé en dessous, tout de suite ! Et nous tous, Portugais, devrions être fiers d'avoir et de posséder un joueur comme lui. J'ai toujours dit et je le répéterai toute ma vie : il était et il est le meilleur joueur de l'histoire du football mondial ! Je n'ai pas le moindre doute, même en le comparant à d'autres ».

«La vie est ainsi faite que Cristiano est là où il est, en Arabie Saoudite»