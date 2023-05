Messi - PSG : Une opération surréaliste est annoncée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’aventure parisienne de Lionel Messi va prendre fin, sauf énorme rebondissement, samedi soir. L’Argentin arrive en effet à la fin de son engagement avec le PSG et devrait fouler pour la dernière fois la pelouse du Parc des Princes sous le maillot rouge et bleu contre Clermont. L’incertitude est toujours de mise concernant son avenir, alors que le FC Barcelone et Al-Hilal se disputent le septuple Ballon d’Or. Cependant, un scénario voyant les deux clubs sortir gagnant de l’opération existerait.

PSG : L’offensive de la dernière chance pour Messi, tout peut basculer https://t.co/1qGcTwfRXT pic.twitter.com/f4AITACcYk — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Un départ… avant un prêt ?

Alors que Lionel Messi voudrait rester au moins une saison supplémentaire en Europe, en vue de la Copa America 2024, le FC Barcelone pourrait se faire prêter l’Argentin… par la formation saoudienne d’Al-Hilal ! L’hypothèse est avancée sur Twitter par le journaliste François David, alors que le président Joan Laporta a pris la direction de Riyad en ce début de semaine.

« J'en ai entendu parler à Barcelone »