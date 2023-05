Incroyable, Lionel Messi va surpasser Cristiano Ronaldo

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

L’aventure de Lionel Messi au PSG touche à sa fin. Le 30 juin prochain, le champion du monde argentin arrivera au terme de son contrat et il a déjà une idée pour son avenir. Al Hilal, le club saoudien, insiste et serait prêt à lui proposer un salaire de plus de 300M€ par an, soit plus que Cristiano Ronaldo.

Il y a deux ans, lorsque le PSG a bouclé l’arrivée de Lionel Messi, tout le monde les voyait déjà triompher en Ligue des Champions. Mais avec l’international argentin, le club de la capitale n’a même pas réussi à dépasser les huitièmes de finale. Une grosse frustration pour le PSG qui en attendait beaucoup plus.

Al Hilal tient la corde pour Messi

Sauf surprise de dernière minute, Lionel Messi va quitter le PSG cet été, lui qui est en fin de contrat le 30 juin prochain. Le FC Barcelone veut le rapatrier mais c’est Al Hilal qui tient la corde. Le club saoudien est même prêt à faire une offre totalement folle.

Le PSG doit gérer un casse-tête à 20M€ https://t.co/ljT0F9qElR pic.twitter.com/6dwD5mhb8X — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

Il va toucher plus que Cristiano Ronaldo