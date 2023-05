Mercato : Une légende dézingue Messi et Cristiano Ronaldo

Benjamin Labrousse

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont assurément marqué une génération. À eux deux, les deux joueurs totalisent 12 Ballons d’Or, 9 Ligue des Champions, une Coupe du monde, et un Euro. Mais alors que les deux rivaux pourraient se retrouver la saison prochaine en Arabie Saoudite, Guy Roux estime que le déclin du Portugais et de l’Argentin est flagrant.

Durant quasiment deux décennies, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n’ont pas eu d’égaux. De leurs débuts en 2003 pour Portugais et 2004 pour l’Argentin, jusqu’à aujourd’hui, leur rivalité n’a cessé de fasciner, de diviser, mais aussi de rassembler tous les amateurs de ce sport. Mais alors que CR7 évolue depuis janvier à Al-Nassr, et que La Pulga se rapproche d’Al-Hilal, beaucoup estiment que leur niveau n’est plus assez élevé pour continuer à performer au plus haut niveau européen.

Guy Roux envoie Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en Ligue 2

C’est le cas de l’ancien entraîneur de l’AJ Auxerre Guy Roux. Questionné au micro d’ Europe 1 sur le niveau du Portugais, ce dernier ne s’est pas montré très tendre. « Il est très loin de ça, moi je le verrais bien en deuxième division, en Ligue 2 française. Et puis je dirais ça de Messi dans un an sans doute. Dans le temps, les professionnels qui n’avaient pas fait fortune passaient quelques années comme entraîneur/joueur dans les équipes de division d’honneur. Ça n’existe plus mais ça pourrait exister, et Ronaldo et Messi pourraient dans deux ans évoluer à Niort et à Rodez. À condition qu’ils soient gentils et fassent jouer les jeunes, ça rendrait vraiment service » .

Guy Roux comprend le déclin de Messi et Ronaldo