Surprise, le PSG peut débloquer 10M€ pour l’OM

Axel Cornic

Alors que tout semblait bouclé pour Arkadiusz Milik, prêté par l’Olympique de Marseille depuis l’été dernier, la situation a changé ces derniers jours. La Juventus se retrouve dans une situation extrêmement délicate et en Italie on a récemment annoncé que l’option d’achat du Polonais ne devrait finalement pas être levée. Pourtant, le Paris Saint-Germain pourrait débloquer les choses.

Parti lors du dernier mercato estival, Arkadiusz Milik a retrouvé la Serie A et surtout la Juventus, un club qui semblait être dans son destin depuis 2021 et l’imbroglio autour d’une signature secrète. A l’époque, le Napoli avait en effet tout fait pour le prêter à l’étranger et donc à l’OM, pour éviter de le voir atterrir chez le rival bianconero.

La Juventus tremble, l’OM aussi

Peine perdue, puisque seulement quelques saisons après Arkadiusz Milik a posé ses valises à Turin, annonçant vouloir y rester. Mais est-ce vraiment possible ? Plusieurs médias italiens ont en effet annoncé ces derniers jours que l’avenir trouble de la Juventus pourrait compromettre son option d’achat de 9M€ (hors bonus), qui semblait pourtant être une simple formalité.

Le PSG peut arranger les choses avec Vlahovic