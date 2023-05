PSG : Riolo vend la mèche pour l’avenir de Mbappé

Jean de Teyssière

La MNM est au complet. Après les rumeurs concernant l'avenir de Lionel Messi, loin du Paris Saint-Germain et proche du FC Barcelone ou de l'Arabie Saoudite et celui de Neymar, proche de Manchester United, celui de Kylian Mbappé fait maintenant couler beaucoup d'encre. Un départ libre ne serait pas à exclure et Daniel Riolo a donné quelques informations...

L'Équipe , dans son édition de mercredi, a lâché une bombe : Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG. Le contrat du vice-champion du monde 2022 court jusqu'en 2024 avec le PSG et il y existe une clause lui permettant d'activer automatiquement une prolongation de contrat jusqu'en 2025. Et selon le quotidien français, le crack de Bondy ne serait pour l'instant pas disposé à l'activer.

Mbappé parti pour partir du PSG ?

Une information confirmée par RMC qui dévoile que si Mbappé souhaite quitter le club à l'issue de son contrat en 2024 et ne pas activer la clause d'une année supplémentaire, c'est parce qu'il aurait été déçu du mercato estival du PSG la saison dernière et certaines promesses non tenues. Une sorte de ras-le-bol qui conduirait le meilleur buteur de l'histoire du PSG à plier bagages gratuitement.

Annoncé au PSG, son transfert est déjà acté https://t.co/oJybU4bkVE pic.twitter.com/jD48y3j2yz — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

« Il est possible qu'il en ait marre et qu'il se barre »