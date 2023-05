PSG : Riolo balance le futur club de Neymar

Axel Cornic

Indésirable depuis l’été dernier, Neymar n’a pas su inverser la tenance et devrait une nouvelle fois être poussé vers la sortie lors du prochain mercato. Pour la première fois, la star brésilienne serait ouverte à un départ du Paris Saint-Germain... mais encore faut-il trouver un club décidé à lui offrir le salaire astronomique qu’il touche actuellement.

Ou jouera Neymar la saison prochaine ? Arrivé en 2017 pour devenir la star du projet QSI, le Brésilien n’a pas toujours convaincu. Bien au contraire, puisque ses nombreuses blessures et son comportement sur comme en dehors du terrain ont peu à peu écorné son image. Désormais, il semble être la principale cible de toutes les critiques et pourrait bien quitter le PSG, alors que son contrat court jusqu’en 2027.

PSG : Neymar poussé vers la sortie, il prédit une catastrophe https://t.co/RpXSMGYsWA pic.twitter.com/eUFcvb750o — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

Neymar peut quitter le PSG

D’après les informations de L’Equipe , Neymar ne dirait pas non à un départ du PSG cet été, alors qu’il s’y serait souvent opposé dernièrement. Un prêt a été évoqué, mais finalement les dirigeants parisiens ne voudraient qu’un transfert sec pour celui qui reste le joueur le plus cher de l’histoire, avec son départ du FC Barcelone à 222M€.

« Je pense que Neymar peut aller dans un club dirigé de façon fantasque »

Dans l’ After Foot de ce mardi, Daniel Riolo a dressé le portrait-robot du possible prochain club de Neymar. « Je pense que Neymar peut aller dans un club dirigé de façon fantasque » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport . « Un club sérieux qui va miser sur un joueur cher, un joueur dont on attend plus de 30 matchs par an et des performances régulières et un état d’esprit irréprochable, ça ne peut pas recruter Neymar ».

« Un club sérieux ne peut pas le prendre »