«Potentiellement, l’OM est vente» : L’énorme annonce de Riolo

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs années que le dossier de la vente de l’OM fait parler. Et c’est encore le cas actuellement. Les rumeurs se multiplient, mais toujours aucun signe d’une officialisation imminente. Frank McCourt a toujours répété qu’il n’avait pas l’intention de céder l’OM, mais aux yeux de Daniel Riolo, un départ de l’Américain pourrait bel et bien être à prévoir. Explications.

Aujourd’hui, Frank McCourt est le propriétaire de l’OM. L’une des questions est toutefois de savoir jusqu’à quand il le restera. Si l’Américain a souvent dû démentir les rumeurs à propos d’une vente du club phocéen, cela n’empêche pas les rumeurs de continuer d’apparaitre concernant une cession de l’OM. Thibaud Vézirian persiste notamment depuis de nombreux mois à dire que la vente est déjà réglée. Et voilà que Daniel Riolo est venu rajouter un peu d’huile sur le feu à ce feuilleton qui fait déjà énormément parler.

« McCourt n’a plus aucun intérêt d’être à l’OM »

Invité sur la chaine Twitch de RMC , Daniel Riolo a été interrogé sur les rumeurs concernant la vente de l’OM. Il a alors expliqué à propos de ce dossier : « Les rumeurs d’une vente de l’OM ? Ça fait 1000 ans qu’il y a des rumeurs sur la vente de l’OM. Quand il y a un propriétaire qui n’a plus aucune raison d’être à un endroit, McCourt n’a plus aucun intérêt d’être à l’OM, ça ne lui rapporte rien et ça lui fait même plus perdre de l’argent, évidemment qu’il vendra. Il faut qu’il trouve un acheteur et à son prix. Mais évidemment que potentiellement l’OM est en vente. On le sait. Maintenant, toutes les rumeurs qui circulent depuis des années, il n’y a rien de véritablement concret ».

« Ça sera une très bonne nouvelle pour la ville et le club »