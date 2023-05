Un crack va rejoindre le PSG, il prend une décision fracassante

L’été dernier, après une saison sans trop jouer, Edouard Michut avait décidé de quitter le PSG pour rejoindre Sunderland. Prêté une année, le milieu français ne restera pas, le club anglais a annoncé son départ ce mardi. Michut va revenir à Paris mais il ne devrait pas y rester, Fulham fait partie des clubs intéressés.

Retour à la case départ pour Edouard Michut. Frustré de sa situation au PSG, le milieu français avait décidé de tenter l’expérience à Sunderland. Après avoir débuté avec l’équipe réserve, Michut a joué 24 matchs de Championship. Mais ce mardi, le club anglais a annoncé qu’il retournerait au PSG.

« Il est très respecté par tout le monde à Sunderland AFC, mais après une période de dialogue avec le joueur et ses représentants, toutes les parties ont mutuellement convenu qu'il était préférable de poursuivre d'autres opportunités en ce moment. Nous avons beaucoup apprécié de travailler avec Edou et nous lui souhaitons bonne chance pour l’avenir », indique le communiqué publié par Sunderland.

Excl. #FulhamFC are among the clubs keen on Edouard Michut as he returns to #ParisSaintGermain following his loan at #Sunderland. Option won't be taken to stay. He's heading back to #PSG and will consider his options https://t.co/OzHTtF6aQx #FFC pic.twitter.com/kcfbcYvx6P