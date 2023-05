PSG : Sur le départ, Messi reçoit une offre surréaliste

Thomas Bourseau

Le départ de Lionel Messi du PSG ne fait plus aucun doute. En revanche, la donne est bien différente pour ce qui est de son avenir. Au point où son compatriote Emiliano Martinez lui fasse une improbable proposition.

Lionel Messi arrive au terme de son aventure au PSG. La cause ? Son contrat ne court que jusqu’au 30 juin et ne sera pas prolongé. C’est du moins ce qu’il a fait savoir à ses dirigeants il y a à présent un peu plus d’un mois comme le journaliste Guillem Balague l’a dernièrement confié à la BBC .

Le Barça se met en quatre pour Messi

Et maintenant ? Le FC Barcelone déroule le tapis rouge à Lionel Messi aussi bien publiquement qu’en privé. Le départ de Sergio Busquets permettrait au Barça de faire un grand pas vers la signature de Messi puisque la masse salariale du club culé en sera allégée. Compatriote de l’Argentin et coéquipier avec l ’Albiceleste, Emiliano Martinez a fait passer un gros message à Lionel Messi.

«Je l'appâte avec du maté, je lui fais des barbecues tous les week-ends»