Mercato : Le PSG l’appelle, cette star est prête à claquer la porte

Axel Cornic

Avec les départs de plus en plus probables de Lionel Messi ainsi que de Neymar, Luis Campos souhaite offrir un véritable attaquant de pointe à Kylian Mbappé, un objectif qu’il avait raté l’été dernier. L’architecte du Paris Saint-Germain serait notamment séduit par Victor Osimhen, qu’il a recruté par le passé au LOSC et qui a réalisé une des meilleurs saisons de sa carrière avec le Napoli.

Qui accompagnera Kylian Mbappé en attaque la saison prochaine ? Ça ne devrait vraisemblablement pas être Lionel Messi ou Neymar, qui semblent s’approcher doucement mais sûrement d’un départ du PSG. Ainsi, plusieurs noms sont liés au club de la capitale depuis quelques semaines…

Osimhen, priorité du PSG

C’est le cas de Victor Osimhen, qui à en croire les indiscrétions de RMC Sport serait la grande priorité de Luis Campos en attaque. Il faut dire que la star du Napoli réalise d’excellentes choses depuis un an et a notamment offert à son club le premier Scudetto depuis 33 ans.

Une saison incroyable avec le Napoli… et un départ ?