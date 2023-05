PSG : Le Qatar annonce la couleur pour Neymar

Thomas Bourseau

Neymar se rapproche de jour en jour d’un départ du PSG. Manchester United se mettrait en quatre pour témoigner de son arrivée. Néanmoins, entre le PSG et United, il y aurait un gros désaccord sur les modalités de l’opération à l’instant T.

L’idylle entre le PSG et Neymar n’est plus vraiment d’actualité. Les chants injurieux de certains supporters à son encontre et à son domicile de Bougival ces dernières semaines n’ont pas plu au Brésilien. Au point qu’il prenne sérieusement en considération un départ du Paris Saint-Germain comme l’annoncent divers médias. L’Equipe en fait partie et évoque l’option Manchester United.

A Manchester, tout le monde est sur le pont pour Neymar

Le quotidien sportif fait également état d’une irruption de Casemiro dans cette opération, le milieu de terrain brésilien de Manchester United faisant le forcing auprès de Neymar en coulisse pour qu’il signe chez les Red Devils. Cependant, L’Equipe affirme que le club mythique d’Angleterre refuserait d’investir des dizaines de millions d’euros pour le transfert de Neymar en plus de la prise en charge complète du salaire pharaonique de la star auriverde.

Désaccord entre Manchester et le PSG