PSG : Messi et Neymar sacrifiés pour le grand rêve de Mbappé ?

Annoncé comme étant l’une des priorités absolues du PSG pour le prochain mercato estival, Bernardo Silva pourrait donc venir remplacer Lionel Messi et Neymar qui se retrouvent poussés au départ. D’ailleurs, Vadim Vasilyev confirme qu’il faudra impérativement boucler ces départs pour boucler l’arrivée de l’international portugais.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG a déjà lancé les grandes manœuvres pour recruter Bernardo Silva en provenance de Manchester City. Un profil très attendu par Kylian Mbappé, son ancien partenaire à l’AS Monaco, qui rêve le de retrouver. Interrogé vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier est quant à lui resté plutôt évasif sur le sujet : « C'est un joueur de Manchester City, avant tout. C'est un joueur que j'ai découvert quand il est arrivé à Monaco, quand Luis Campos l'a recruté. C'est un joueur évidemment intéressant, mais je le répète: il est un joueur de Manchester City », a indiqué l’entraîneur du PSG.

« Ça dépendra de certains départs »

Interrogé au micro de Téléfoot dimanche, l’ancien président de l’AS Monaco Vadim Vasilyev, qui a donc eu Bernardo Silva dans ses rangs par le passé, a indiqué la marche à suivre pour le PSG dans ce dossier, et confirme qu’il faudra effectivement se débarrasser de certains gros salaires comme Messi et Neymar pour attirer le joueur des Citizens : « Je savais qu'il allait aller loin. Quand tu vois les jeunes que tu as lancé, c'est une fierté. C'est fantastique (…) PSG ou Barcelone ? Bernardo jouera dans n’importe quel équipe. Après, le PSG, ça dépendra aussi de certains départs s’il y en a. C’est un joueur qui apporte une vraie plus-value », indique Vasilyev.

« Pas le même rendement au PSG »