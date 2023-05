Neymar - Messi : Le PSG fait un cadeau à 85M€ à Mbappé

Arnaud De Kanel

Le PSG a vécu une drôle de saison. Le club de la capitale devrait néanmoins remporter son onzième titre de champion de France mais du changement est prévu à tous les étages. De gros départs sont à prévoir comme ceux de Leo Messi et Neymar. Le PSG pourrait donc jouir d'une plus grande marge de manoeuvre pour entourer Kylian Mbappé comme il se doit.

La révolution a commencé au PSG. Ce n'est désormais plus un secret, le club de la capitale veut se débarrasser de Leo Messi et de Neymar. Une sacrée économie de salaire, estimée environ à 85M€, pourrait donc être réalisée. De quoi être tranquille par rapport au fair-play financier et recruter en conséquence pour satisfaire les demandes de Kylian Mbappé, le centre du projet.

Messi et Neymar, c'est terminé

Le divorce est presque acté entre Neymar et Leo Messi. L'Argentin est attendu de pied ferme au FC Barcelone qui multiplie les appels du pied pour le faire revenir. Les Blaugrana ont déjà établi un plan pour que la venue de Messi soit possible. Sauf incroyable retournement de situation, La Pulga , qui est prise en grippe par le Parc des Princes, ne prolongera pas au PSG. Pour ce qui est de Neymar, le Brésilien est également annoncé sur le départ. Le joueur et le club souhaiteraient mettre fin à leur collaboration, bien que Christophe Galtier se soit montré assez évasif en conférence de presse. « On verra ce qui se passe la saison prochaine (...) Je ne peux pas répondre à cette question car la saison prochaine sera la saison prochaine, nous devons bien finir. » D'après The Atlhetic , Chelsea et Newcastle seraient prêts à le relancer. Le PSG prévoit donc une économie de 85M€ sur sa masse salariale et se met à rêver plus grand pour son recrutement.

Une grande marge de manoeuvre pour recruter

De ce fait, le PSG sera libéré d'un poids : le fair-play financier. Les pistes se multiplient, notamment dans le secteur offensif. Comme nous vous l'avons révélé, le PSG en pince pour Rafael Leao et Bernardo Silva. Harry Kane, Victor Osimhen et Randal Kolo-Muani seraient également ciblés par le club de la capitale. Kylian Mbappé va peut-être avoir ce qu'il demande, le tout permis par les départs de Messi et Neymar.