Le PSG signe une star, « ce n’est pas possible »

Baptiste Berkowicz

Tout juste prolongé par le PSG jusqu'en 2028, Marquinhos possède quelques détracteurs. Certains se posent la question de la pertinence du renouvellement de son contrat. Dans l'émission Rothen s'enflamme, Jérôme Rothen a fustigé les dernières années de Marquinhos et a remis en doute la décision de le prolonger.

Arrivé en 2013, Marquinhos a tout connu ou presque avec le PSG. D'abord remplaçant puis lieutenant de Thiago Silva pendant de longues années, il s'est retrouvé jusqu'à être capitaine du club de la capitale après le départ du vétéran brésilien.

Des défaillances qui posent question

Le statut de joueur cadre de Marquinhos augmente le niveau d'exigence et d'attente à son égard. Dans l'émission Rothen s'enflamme , Jérôme Rothen s'est emporté : « Il est capitaine, c’est lui qui devait prendre le relais après les départs d’Ibra, T.Silva…. Rien ! Ça a fait pschit ! Marquinhos, sur les 5 dernières années, c'est un point noir au Paris Saint-Germain. »

Un leadership problématique