«Ce n’est plus le capitaine», Marquinhos invité à laisser sa place

Le brassard de capitaine du Paris Saint-Germain a été confié à Marquinhos depuis 2020 et le départ de Thiago Silva vers Chelsea. Mais le défenseur ne fait plus vraiment l’unanimité en dehors du vestiaire, surtout à cause de prestations toujours plus inquiétantes depuis près d’un an. La récente nomination de Kylian Mbappé comme vice-capitaine, n’a fait qu’alimenter les débats.

La hiérarchie bouge au PSG. Alors que Presnel Kimpembe était jusque-là le vice-capitaine, c’est désormais Kylian Mbappé qui a pris ce rôle. Un changement annoncé publiquement par Christophe Galtier, avec une petite polémique qui enfle d’ailleurs autour de Kimpembe… qui assure ne pas avoir été prévenu.

Avec Mbappé, le PSG s’est tiré une balle dans le pied pour Messi https://t.co/E9VmfV9LWv pic.twitter.com/5Aa1e81tBR — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

Marquinhos, capitaine abandonné

Et qu’en est-il de Marquinhos ? Car le défenseur central du PSG est assez critiqué depuis un an, alignant les prestations décevantes en ligue des Champions comme en Ligue 1. Ainsi, certains réclament déjà, sa destitution, même si pour le moment aucun candidat sérieux ne se détache pour prendre la suite.

« Ce n'est plus un capitaine »