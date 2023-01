«Ça commence à faire beaucoup», Marquinhos s'agace après la déroute du PSG

La rédaction

Nouvelle défaite pour le PSG qui, comme certains grands clubs européens, ne vit pas la reprise du championnat de la meilleure des manières. À Rennes (Défaite 1-0), Paris n’a pas proposé grand-chose, ce qui a le don d’agacer son capitaine, le brésilien Marquinhos.

C’est un Marquinhos agacé qui s’est présenté au micro de Prime Vidéo après la rencontre entre Rennes et le PSG dimanche soir (1-0). Défaits, les parisiens n'ont plus que trois petits points d’avance sur le RC Lens, son dauphin en Ligue 1. Et le capitaine a insisté sur la nécessité de rebondir vite.





Retrouver de l’intensité

Marquinhos déclare : « Ça fait deux fois cette année (que l'on perd). Il faut que l’on retrouve de la solidité, de l’intensité dans les duels. Ce sont des matchs qui se jouent sur des détails. Ils nous l’ont fait payer. On a eu des occasions on n’a pas réussi à marquer, ça commence à faire beaucoup de points qu’on égare » . Peu remuants dans le jeu, les Parisiens n'auront cadré qu'un seul tir face aux rennais.

Ne pas se mettre en difficulté