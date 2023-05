Le départ est réclamé pour ces stars du PSG

Thibault Morlain

Encore une fois, la saison du PSG est un échec. Malgré le titre de champion de France qui se profile, il y a eu cette élimination en Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. La goutte de trop pour beaucoup. C’est ainsi qu’un grand ménage a été réclamé au PSG et de nombreuses stars sont invitées à s’en aller, mais deux noms reviennent : Marco Verratti et Marquinhos.

Cela fait maintenant plus de 10 ans que le PSG est en quête d’un sacre en Ligue des Champions. Jusqu’à présent, ça s’est toujours soldé par un échec et il y a toujours eu un point commun à ces revers du PSG : Marco Verratti et Marquinhos. L’Italien et le Brésilien ont été de toutes les défaites. Et c’est pour cela que le départ est réclamé pour eux, bien que Verratti ait récemment prolongé et que Marquinhos devrait prochainement en faire de même.

« C'est terminé, Marquinhos n'en peut plus »

Marco Verratti et Marquinhos sont donc poussés au départ. Après la défaite face au Bayern Munich, Daniel Riolo avait lâché sur les deux joueurs du PSG : « On débriefe plus qu'un match, on débriefe un club qui est devenu la HONTE de l'Europe! Messi ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer, Neymar on ne peut pas continuer, Verratti on ne peut pas continuer. Marquinhos il est rentré sur le terrain, il avait le froc plein. C'est terminé, il n'en peut plus. Il flippe, il ne peut plus jouer au foot. Je n'aime pas tirer sur les ambulances, je n'aime pas le faire, J'avais peu d'espoir que le PSG se qualifie. Mais je suis obligé de tirer sur l'ambulance Verratti qui est un joueur de square depuis des années. J'en ai marre ».

« Ces mecs-là symbolisent l’échec du PSG en Coupe d’Europe »