Fiasco historique à l’OM, cet indice qui le confirme

Thibault Morlain

Cet hiver, l’OM a fait exploser un record. En effet, acheté pour 32M€, Vitinha est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club phocéen. Forcément, avec un tel investissement, le Portugais était très attendu. Problème, ses débuts ont été loin d’être les meilleurs et des questions ont déjà commencé à se poser. Et si l’OM s’était trompé au mercato et s’en était rendu compte ?

A la recherche d’un buteur pour l’OM, Pablo Longoria n’a pas hésité à sortir le chéquier. 32M€ ont alors été dépensé pour Vitinha, recruté à Braga. Mais voilà que le club phocéen pourrait bien s’être fait avoir. En effet, récemment, Daniel Riolo avait remis en question cette opération Vitinha, lâchant sur RMC : « Vitinha, les échos que j’ai, c’est qu’ils ont chopé une banane. Elle est chère la banane. A mon avis, il y a eu du croquage. Dans le milieu, de tous les scouts qu’il a vus avant, il n’y a en pas un pour dire que c’était ce prix là. Quand autant de temps te disent quelque chose… Je me suis renseigné. Je trouve que c’est étonnant ».

Il quitte l’OM, sa femme dicte son transfert https://t.co/63LJvr8NhL pic.twitter.com/eAkL4gGjN3 — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

Un nouvel attaquant à l’OM ?

L’OM se serait-il totalement raté sur le mercato avec Vitinha ? Des rumeurs étonnantes circulent en tout cas et interrogent après l’investissement réalisé pour recruter le Portugais. En effet, alors que le mercato estival approche, il est de plus en plus question d’un nouveau transfert pour un buteur à l’OM durant l’intersaison. Le nom de Folarin Balogun circule ainsi, lui qui est en feu cette saison avec Reims, où il est prêté par Arsenal.

Pas de panique pour Vitinha